Nove pessoas são presas e dois adolescentes apreendidos por tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente na terça-feira (16), cinco pessoas foram presas na região por esse tipo de crime. Em Cidreira, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) após receberem informações sobre um imóvel utilizado como venda de entorpecentes.

Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até a residência, que fica no bairro Salinas, e avistaram um homem saindo da casa com uma mochila, quando resolveram abordá-lo. O indivíduo, de 33 anos, estava carregando 15 porções de maconha e quatro de cocaína, além de 213 reais em dinheiro. Já na moradia, foram encontras mais 15 porções de maconha. Também foram apreendidos: uma balança de precisão, dois celulares, cadernos de anotações do tráfico, entre outros objetos.

Conforme a BM, ainda durante a ação, outro sujeito, de 23 anos, que estava a bordo de um Fiat Uno, tentou sair em alta velocidade ao perceber a presença das viaturas. Porém, ele acabou sendo capturado e abordado. Durante a revista, os PMs apreenderam 206 pedras de crack, uma balança de precisão e objetos para embalar o material. Não bastasse isso, o homem estava dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo preso em flagrante.

Ainda em Cidreira, em outra ação no bairro Salinas, um indivíduo de 26 anos foi preso com 116 porções de drogas, sendo 33 de maconha, 39 de cocaína e 44 porções de crack. Além disso, também foram apreendidos celular, objetos para embalar o material e uma quantia em dinheiro.

Os três presos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP), onde foram registradas as ocorrências.

DUPLA É PRESA EM OSÓRIO

Em Osório, um casal foi preso transportando 100 gramas de cocaína. Após receber informações sobre um veículo trafegando com drogas, os policiais realizaram buscas na região, localizando o automóvel, um Vectra, no bairro Serramar. No veículo, estavam um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 26 anos.

Durante revista no carro, os brigadianos encontraram o material ilícito escondido embaixo do banco do motorista. Além da droga, foram apreendidos os celulares dos criminosos. Diante da situação, o casal foi preso e levado a DP de Osório para registro de ocorrência.

Policiais apreenderam 100 gramas de cocaína durante ação no Serramar.

APREENSÃO DE ADOLESCENTES

Ainda em Osório, dois adolescentes de 15 anos foram apreendidos. Os agentes do 8º BPM realizavam patrulhamento no bairro Caravágio, quando avistaram a dupla em atitude suspeita. Os menores, ao enxergarem a viatura, começaram a fugir a pé, sendo capturados. Com eles foram encontras 28 pedras de crack, além de uma quantia em dinheiro. Os adolescentes foram conduzidos a DP da cidade, onde foi registrada ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Na tarde de quarta (17), mais dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas na região, desta vez em Tramandaí. As prisões ocorreram no bairro Indianápolis, após denúncias de moradores. Com a dupla foram apreendidas 600 gramas de cocaína, dois aparelhos celulares e nove reais.

Conforme a Brigada Militar, um dos presos, de 44 anos, possui antecedentes por estupro, ameaça e lesão corporal. Já o outro, de 20 anos, tem passagem por posse de entorpecentes. Ambos foram levados a DP de Tramandaí e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Ação em Tramandaí apreendeu dinheiro, celulares e 600 gramas de cocaína.

Também na quarta-feira, outros dois homens foram presos com drogas no Litoral. Em Cidreira, um indivíduo foi detido quando realizava a entrega de entorpecentes em um endereço na Estrada da Fortaleza. O criminoso ainda tentou fugir, chegando a se esconder em um matagal, mais capturado e preso. Durante a ação foi apreendido mais de um quilo de drogas, um celular e dinheiro.

Já a outra prisão ocorreu em Capão da Canoa. O criminoso de 41 anos, com antecedentes por roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, foi detido no bairro Capão Novo, durante patrulhamento dos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT).

Ao todo foram apreendidos: 470 pedras de crack, 78 porções de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão, um celular, um caderno com anotações do tráfico e R$ 185,00. Lembrando que os presos foram levados à Delegacia para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.