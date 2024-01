Nove pessoas ficam feridas em acidentes na ERS-030

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado no início da noite de terça-feira (2), após dois automóveis Ford Focus, com placas de Santo Antônio da Patrulha e Barão do Cotegipe (no Norte do RS), se envolverem em um acidente de trânsito na ERS-030, em Osório. De acordo com o CRBM, a colisão frontal aconteceu no quilômetro 72 da rodovia, no bairro Laranjeiras. Com o acidente, o trecho acabou sendo bloqueado.

Ao menos seis pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), sem risco de morte. Vale ressaltar que os nomes e as identidades das vítimas não foram divulgas. A Polícia está investigando a causa do acidente.

OUTRO ACIDENTE

Já na manhã de quarta (3), três pessoas ficaram feridas em outro acidente na rodovia. A colisão, envolvendo um Fiat Uno, um Fiat Palio e um caminhão baú, aconteceu no trecho denominado Avenida Fernandes Bastos, no município de Tramandaí. Conforme o CRBM, com a colisão, o Palio ficou prensado entre os outros dois veículos. Um casal e um menino cadeirante, de 13 anos de idade, foram socorridos e levados ao Hospital de Tramandaí. Após receberem atendimento, os três foram liberados e passam bem.