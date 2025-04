Nova espécie de Tilápia é encontrada em praias da região

Pesquisadores do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) do Campus Litoral Norte da Universidade Federal do RS (UFRGS) publicaram recentemente na revista científica Aquatic Ecology (editora Springer Nature), um artigo que mostra o primeiro registro de Tilápias-do-Nilo em praias do Litoral Norte gaúcho

O trabalho traz o registro inédito de 188 tilápias encontradas na orla da região. Os peixes foram identificados durante monitoramentos realizados pelos pesquisadores do Ceclimar. Segundo Maurício Tavares, líder da pesquisa e biólogo do Ceclimar, esse tipo de monitoramento acompanha o padrão de ocorrência e encalhe de tetrápodes marinhos (animais que evoluíram dos peixes de nadadeiras lobadas e que habitam ambientes aquáticos) na beira-mar.

“Esse primeiro registro se deu justamente após as cheias de maio de 2024, quando um dos criadouros da região transbordou e fez com que as Tilápias chegassem à Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí e, em seguida, desaguasse no mar”, explicou o especialista. Segundo Maurício, os peixes chegaram a sobreviver cerca de uma semana na água do mar.

A pesquisa mostra a vulnerabilidade dos criadouros e o escape de espécies exóticas para os ambientes nativos da Bacia do Rio Tramandaí. O biólogo sugere que, além do monitoramento constante, sejam feitas “melhorias nos sistemas de criadouros comerciais para reduzir os escape desses peixes para os corpos de água naturais”. Além de Tavares, o trabalho contou com a participação Joaquim Neves da Silva Ribeiro e Cacinele Mariana da Rocha. Para acessar o artigo completo, acesse: link.springer.com/article/10.1007/s10452-025-10187-w.

CRÉDITO: Divulgação