NOTÍCIAS CURTAS

PREJUÍZO EM CARAÁ – Doze dias após a passagem do ciclone extratropical pelo RS, quase mil pessoas seguem fora de casa no Estado, conforme o mais recente balanço da Defesa Civil, divulgado na segunda-feira (26). Dessas, 21 estão desabrigadas (em locais providenciados pelos municípios) e outras 959 estão desalojadas (em residências de amigos e familiares).

Em Caraá, um dos municípios mais afetados, o prefeito Magdiel Silva relatou algumas providências que estão sendo tomadas no município. Para evitar novos desastres, o prefeito informou que não será permitida a ocupação dos locais que foram alagados. “Quem ocupava a região será direcionado para outras áreas”, afirmou. Segundo Magdiel, há a possibilidade de, futuramente, ser construído um condomínio habitacional onde serão colocadas as famílias que moravam nas cerca de 50 casas que foram completamente destruídas pelo ciclone. Porém, será necessário auxílio dos governos Estadual e Federal.

PREJUÍZO EM MAQUINÉ – Ainda na segunda (26), o prefeito de Maquiné, João Marcos Bassani dos Santos, falou sobre os prejuízos causados pelo ciclone na cidade. Segundo ele, nenhuma família está fora de casa no município, mas a preocupação no momento é em relação às perdas na agricultura, principal (e quase que única) fonte de renda do município. Conforme o prefeito, na semana que vem, ele estará indo a Brasília para pedir apoio ao Governo Federal. “Essa foi a enchente que mais afetou a cidade. Precisaremos de um tempo para preparar as terras antes de poder plantar novamente. É estimado que o plantio só será reiniciado em 45 dias. Estávamos quase na colheita, e a enxurrada levou tudo”, declarou.

SEGURANÇA PÚBLICA – Com intuito de garantir a eficiência dos serviços de Segurança Pública de Arroio do Sal, o deputado estadual Guilherme Pasin (PP) esteve reunido na última quinta-feira (22), com o secretário Estadual de Segurança, Sandro Caron. Durante o encontro, o parlamentar pediu pela reestruturação do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (CONSEPRO) e pelo aumento do efetivo da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) na cidade do Litoral Norte gaúcho.

O vice-prefeito, Zeca Martins, que também participou da reunião, explicou que o município passou por um aumento exponencial da população nos últimos anos e, agora, enfrenta problemas relativos à falta de equipe de policiamento. “O Litoral teve um aumento significativo de moradores e Arroio do Sal foi umas das cidades com maior índice de crescimento. Isso afetou diversos setores, inclusive o da segurança”, considerou. Já para Pasin o Estado precisa dar maior atenção à nova realidade do Litoral Norte. “Não podemos permitir que a falta de patrulhamento ponha em risco a população dos municípios do litoral que recebem muitos gaúchos e turistas ”, salientou o deputado.