NOTÍCIA CURTA

FUTSAL – Quatro partidas vão encerrar a primeira fase da Supercopa Esquadrias Portal. Os jogos ocorrem na noite desta sexta-feira (26), no Ginásio da Sociedade Recreativa de Três Cachoeiras. A competição reúne 16 equipes da região. Elas foram dividas em quatro chaves com quatro, onde jogarão entre si, avançando as duas primeiras de cada grupo para as quartas de final.

Os três representantes de Osório já estão classificados para o mata-mata. Pela chave C o Jaguaras enfrenta o Palhoça do Leite (Morrinhos do Sul) precisando de um empate para terminar em primeiro lugar do seu grupo. O jogo está marcado para às 21h e 45min. Na sequência, no último duelo da noite, Atlético Nacional e PSG Osório se enfrentam na busca pela liderança da chave B. Com Saldo de Gols (SG) melhor (+8 contra +7), o Atlético joga pelo empate para avançar em primeiro na chave.