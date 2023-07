Municípios se reúnem para elaborar plano de recuperação das casas destruídas por ciclone

A Secretaria de Habitação do Estado e a Defesa Civil realizaram uma reunião durante a terça-feira (25), em Osório, para elaborar um plano de recuperação das casas destruídas pelo ciclone extratropical nos municípios do Litoral Norte. Participaram do encontro representantes das seguintes cidades: Caraá, Itati, Maquiné, Santo Antônio da Patrulha e Três Forquilhas.

Os cinco municípios foram contemplados pelo Governo do RS com a quantia de 1,1 milhão de reais. A formalização do repasse ocorreu no último dia 16 deste mês, durante cerimônia realizada em Porto Alegre. Do valor total, serão destinados R$ 256 mil para Maquiné, R$ 232,9 mil para Dom Pedro de Alcântara, R$ 215.897,00 para Itati, R$ 232,9 mil para Morrinhos do Sul e R$ 218,9 mil para Três Forquilhas.

Durante a reunião, prefeitos e técnicos receberam orientações para preenchimento das informações no sistema S2ID do Governo Federal.“Queremos auxiliar os municípios a como confeccionar o plano para dar agilidade ao processo de reconstrução das casas das pessoas que estão em vulnerabilidade”, explicou o subchefe da Casa Militar, Proteção e Defesa Civil, coronel Marcus Vinicius Gonçalves Oliveira.