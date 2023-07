Municípios do Litoral são reconhecidos como em situação de emergência

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta segunda-feira (3), a situação de emergência em mais sete cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelo ciclone extratropical no dia 15 de junho. Entre elas estão Capão da Canoa e Dom Pedro de Alcântara. Desde a ocorrência do desastre, 49 municípios gaúchos já obtiveram o reconhecimento federal de situação de emergência. Desses, nove ficam no Litoral Norte gaúcho. Além Capão e Dom Pedro, também estão na lista as cidades de Caraá, Maquiné, Morrinhos do Sul, Osório, Santo Antônio da Patrulha. Terra de Areia e Três Forquilhas.