Municípios do Litoral recebem Operações da Patram

Na última semana, a Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) realizou a Operação Força Verde em alguns municípios do Litoral Norte gaúcho, com intuito de fiscalizar as atividades de pesca predatória em lagos, rios e no mar da região. Segundo a Patram, o combate a essa prática é de extrema importância pois visa proteger os recursos naturais e garantir a sustentabilidade da pesca, garantindo a sobrevivência das espécies e das comunidades que delas dependem. Além disso, a pesca ilegal e predatória afeta toda a cadeia produtiva da pesca, prejudicando desde os pescadores artesanais até os consumidores finais.

Em Torres, o trabalho de fiscalização ocorreu às margens do Rio Mampituba, nas praias Dos Molhes e Da Guarita, assim como na Lagoa do Violão. Em Tramandaí, as ações foram realizadas no Rio Tramandaí. Já em Osório, a Patram esteve fiscalizando as lagoas do município e as margens do Rios Tramandaí e Capivari. Vale ressaltar que não houve registro de irregularidades em nenhuma das três cidades.

REDES APREENDIDAS

Ainda durante a Operação, a Patram recolheu aproximadamente 100 metros de redes de malha predatória em duas embarcações. As apreensões ocorreram no Porto de Palmares do Sul. Os proprietários foram autuados e irão responder por crime ambiental. Já o material apreendido foi recolhido para descarte. Também houve ações de fiscalização no município de Capivari do Sul. Porém, não houve registros de irregularidades.

Patram apreendeu cerca de 100 metros de redes no Porto de Palmares.

OPERAÇÃO NA LAGOA DO PEIXE

Na última quarta-feira (19), foi realizada uma Operação no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, nos municípios de Mostardas e Tavares. O trabalho efetuado nas localidades da Lagoa do Pai João e das Estradas Do Talha Mar e Das Figueiras, teve como objetivo coibir e fiscalizar os crimes de caça e pesca ilegal na área do Parque. A ação contou com a participação dos agentes do 1° Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Ministério Público Federal (MPF) e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).