Município sofrerá falta de água

Devido aos trabalhos de manutenção realizados pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), alguns municípios do Litoral Norte gaúcho acabaram sofrendo falta de abastecimento de água durante a semana passada. Ao menos, foi registrada falta de água em três cidades: Imbé, Osório e Tramandaí.

Em Osório, o serviço da Corsan afetou diferentes pontos. De acordo com a Companhia, está prevista outra falta de água para a próxima quarta-feira (18), das 5h até o final da tarde de terça. De acordo com a Companhia, após o término do serviço, poderão ocorrer oscilações na pressão da água e a normalização do abastecimento se dará gradualmente. É importante ressaltar que em algumas ocasiões, em decorrência de imprevistos na execução do serviço, a previsão de normalização do abastecimento pode sofrer alterações.