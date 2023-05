Município sofre falta de energia

OSÓRIO – Na noite desta quarta-feira (24), diversos pontos da cidade registraram quedas de luz. Em alguns bairros a energia foi restabelecida em poucos minutos, porém, em diversos bairros, moradores relataram ficar sem luz por algumas horas. De acordo com a CEEE Grupo Equatorial Energia, uma ocorrência em uma Rede da Companhia ocasionou a interrupção do serviço em boa parte do município. Durante o trabalho, os agentes precisaram desligar a energia, o que acabou afetando diversos moradores. Ainda segundo a CEEE, após a finalização do reparo, a energia foi reestabelecida em toda a cidade, o que aconteceu por volta das 21h.