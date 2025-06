Município recebe um milhão de reais em emendas

OSÓRIO – O prefeito Romildo Bolzan Júnior e o vice-prefeito Ed Moraes receberam no Gabinete da Prefeitura, na manhã de sexta-feira (30/05), a visita do deputado federal Pompeo de Mattos (PDT). O encontro contou com a presença de secretários municipais, vereadores e representantes de entidades locais.

Na ocasião, o deputado realizou a entrega de quatro emendas parlamentares totalizando o valor de um milhão de reais. Desta quantia, R$ 100 mil foram destinados para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Outros R$ 270 mil são para a compra de uma retroescavadeira para a Secretaria de Obras.

Já o restante, R$ 630 mil, será repassado para a área da Saúde, sendo R$ 200 mil para compra de um veículo e R$ 430 mil para gasto com custeio. “As emendas entregues são fruto do diálogo permanente e do compromisso que assumi com Osório. Esse valor é muito importante é irá contribuir diretamente com o desenvolvimento do município”, declarou Pompeo.

Vale ressaltar que, recentemente, o município já havia recebido cerca de um milhão de reais para investimento na Saúde local. O dinheiro foi repassado pelo deputado Afonso Motta (PDT), também por meio de emendas parlamentares.

CRÉDITO: PMO