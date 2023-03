Município realiza Rodeio de Passinhos

OSÓRIO – Após dois anos de pandemia, o Rodeio de Passinhos voltou a ser realizado no município. A 10ª edição do evento, organizado pelo Piquete de Laçadores (PL) Mathias Velho Pacheco, ocorreu entre os dias 17 e 19 de fevereiro.

Dezenas de competidores participaram das competições de Laço. O destaque das provas foi Joaquim Silva, que venceu cinco provas: Vaca parada, Piá, Pai e Filho, Dupla e Quarteto (veja todos os campeões no final da matéria). O menino, que teve aproveitamento de 97%, levou para casa pouco de mais de R$ 900,00. Ao todo, foram distribuídos 45 mil reais em premiação. Além das provas campeiras, houve apresentações e bailes no salão paroquial do distrito.

Durante a abertura oficial, na tarde do dia 18/02, foi realizada uma homenagem ao senhor Hugo Mathos (in memorian). Salame, como era conhecido, foi medidor de Laço e atuou em muitas edições do Rodeio. Familiares do homenageado receberam um troféu de reconhecimento pelos serviços prestados. Na sequência, foi a vez de Eliezer Mendes, de 11 anos de idade, também ser homenageado. O menino, que é natural de Criciúma (SC), é portador de Transtorno de Espectro Autista (TEA) e participou da competição de Laço na categoria Piá.

Dando continuidade, o patrão do PL Mathias Velho, Luis Fernando Vieira Alves, agradeceu o apoio da prefeitura, a cooperação dos associados e a compreensão do colega Luis Antonio Gomes, que cedeu o campo de sua propriedade para acomodar os participantes do evento. Já o prefeito Roger Caputi, presente na ocasião, elogiou a organização da festa tradicionalista, afirmando que o Rodeio de Passinhos está presente no calendário de eventos do município. A abertura oficial também contou com a presença de outras autoridades, incluindo o deputado federal Pompeo de Mattos (PDT).

Prefeito Roger, patrão do PL Mathias Velho, Fernando e o deputado Pompeo durante abertura do Rodeio. – FOTOS: PMO

CAMPEÕES DO 10º RODEIO DE PASSINHOS

Força A – Robozinho e Dudu Pitbull

Rainha do Litoral 2023 – Raíça Santos

Prova da Marca – Gustavo Lima de Ávila

Dupla A – Samuel Duarte e Henrique Oliveira

Dupla B – Guilherme Kreche e Duda Cunha

Dupla C – Francis Dorneles e Ademar Trevisan

Trio Força A – Vinicius Rocha, Kelvin Ferreira e William Nunes.

Trio Força B – Gabriel Lopes, Edson Machado e Jarbas Bertolucci

Laço Quarteto Força A – Gabriel Lopes, Jarbas Bertolucci, Edson Machado e Leandro Reis

Laço Quarteto Força B – Bernardo Passos,Lucas Gama, Joaquim Silvae Marcelo Amaral

Pai e Filho (abaixo de 12 anos) – Rafael e Joaquim Silva

Pai e Filho (acima de 12 anos) – Aron e Arno Bonho

Laço Piá – Davi de Jesus

Laço Irmão – Leonardo e Rossano Cardoso

Laço Sênior – Duduca e César Mesquita

Laço Patrão e Capataz – Betinho Venturini e Eliezer Pires

OUTRAS CATEGORIAS

Taça Hugo Mathos (Salame) – Luan e Gustavo

Dupla D – Francis Dorneles e Ademar Trevisan

Laço Quarteto Força C – Juliano Barcelos, Vinicius Fonseca, Halax Silveira e Matheus Vargas

Laço Guri – Lucas Gama

Laço Vaqueano – Bastião Machado

Laço Veterano – Matusalém da Silva