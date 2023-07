Município da região recebe reforço na segurança

O Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), por meio do 8° Batalhão de Policiamento Militar (BPM), está reforçando o policiamento no município de Balneário Pinhal. Desde sábado (1), o trabalho de segurança na cidade passou a contar com o reforço dos Policiais Militares (PMs) formados no curso de Soldados da Esfes Osório, ocorrido em abril deste ano.

Segundo o CRPO Litoral, “o intuito é aumentar a segurança do município, com ações de visibilidade, abordagens qualificadas, a fim de diminuir os Crimes Violentos Letais e Intencionais”. Vale ressaltar que as ações do reforço serão mantidas ao longo dos próximos dias.