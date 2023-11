Município assina protocolo de intenções para implantação de projeto-piloto de inovação na Educação

OSÓRIO – A prefeitura realizou nesta semana a assinatura de um protocolo de intenções, com o objetivo de desenvolver um projeto-piloto, que resulte em uma solução tecnológica para a educação do município. A ideia do projeto é ter uma plataforma de conectividade móvel com conteúdo curricular interdisciplinar para atividades complementares ao processo de ensino e aprendizagem na educação, em turno oposto as atividades educacionais.

Para isso, os estudantes terão acesso Smart Board 4k e a plataforma de ensino E-Stacy. A plataforma digital possibilitará o acompanhamento das atividades, recursos e comunicações relacionadas ao projeto-piloto, garantindo uma experiência unificada e eficiente para todos os envolvidos. Além da Smart Tecnologia e da E-Stacy, também irão participar do projeto o Instituto Caldeira, o Pacto pela Educação e a Ouro Moderno.

Durante a assinatura, que contou com a presença do secretário municipal de Educação Dilson Maciel e de representantes das empresas, o prefeito Roger Caputi afirmou que o projeto-piloto será fundamental no desenvolvimento da inovação na Educação do município. “No mês de setembro estivemos no Instituto Caldeira conhecendo um pouco do trabalho desenvolvido. Agora assinamos o protocolo de intenções para implantarmos aqui em Osório um projeto que tem o intuito de atender o turno integral, com o processo de adaptação em uma escola e duas turmas, escolhidas para execução desta inovação. Esta é uma possibilidade de inserção em um mundo que envolve a educação como base e o incremento tecnológico a favor dos nossos alunos e docentes”, declarou Roger. Lembrando que a escola, assim como as turmas que participarão do projeto-piloto serão divulgadas futuramente.