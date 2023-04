Mulher é presa por dirigir embriagada

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) realizava patrulhamento na ERS-786, em Tramandaí, durante a tarde de domingo (9), quando flagrou um veículo trafegando em zigue-zague pela rodovia. O automóvel, que seguia no sentido Cidreira – Tramandaí, acabou saindo da pista, sendo enfim abordado pelos brigadianos.

Segundo o CRBM, a condutora do carro, de 49 anos de idade, apresentava sinais de embriaguez. Após se recusar a fazer o teste do etilômetro, a mulher foi levada para atendimento médico, tendo que passar por exames, que identificaram consumo de álcool por parte da motorista. Não bastasse estar dirigindo bêbada, a mulher também estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e os documentos do carro vencidos. Diante da situação, a mulher foi autuada e o veículo guinchado para o depósito do Departamento de Trânsito (Detran).