Mulher é presa pela PRF na BR-101

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações de fiscalização durante a tarde de domingo (24), quando abordaram um automóvel Chevrolet Cobalt que trafegava pela BR-101, em Torres. O veículo, com placas de Gravataí (na região Metropolitana), estava sendo conduzido por uma mulher de 32 anos de idade.

Durante buscas no carro, os policiais encontraram tabletes de cloridrato de cocaína. Segundo a PRF, a droga estava escondida no para-choque, atrás do compartimento de um dos faróis dianteiros. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 11 quilos do material ilícito.

A motorista do Cobalt relatou que teria pego os entorpecentes em Florianópolis (SC) e deveria entrega-los em Gravataí. Natural de Soledade, a mulher foi presa em flagrante e conduzida a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

CRÉDITO: PRF