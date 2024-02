Mulher é presa após aplicar golpe do pix em comércios da região

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante uma mulher de 37 anos responsável por aplicar o golpe do pix em estabelecimentos comerciais do Litoral Norte. Segundo a PC, os alvos dela eram farmácias. A criminosa realizava compras por tele-entrega, enviando um falso comprovante de transferência pix, e recebia as compras em casa.

Após investigações, os policiais efetuaram a prisão na segunda-feira (5), em um imóvel localizado no bairro Pinhal Sul, no município de Balneário Pinhal. No local, foram apreendidos diversos produtos de higiene e beleza, além de perfumes. Ao menos, quatro comércios foram alvos da mulher, totalizando um prejuízo de mais de quatro mil reais.

Vale ressaltar que a criminosa, já possuía antecedentes por aplicar o mesmo golpe em comércios de Gravataí, na região Metropolitana. Diante dos fatos, a mulher foi levada a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional.