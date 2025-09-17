Mulher é presa após agredir recém-nascido

Uma mulher de 25 anos de idade foi presa na última sexta-feira (12), no balneário de Presidente, no município de Imbé. A prisão ocorreu após imagens dela desferindo tapas no rosto do próprio filho, um bebê de 35 dias, chegarem ao Conselho Tutelar de Osório (CTO).

De acordo com a Polícia, a criminosa teria gravado as agressões em seu celular e enviado ao pai do recém-nascido, que denunciou o crime ao órgão osoriense. Em seguida, o CTO comunicou a Guarda Municipal de Imbé (GMI), que, imediatamente, foi até o endereço da mulher. Entretanto, os agentes não encontraram nenhum indício de violência.

Cerca de uma hora depois, uma nova denúncia, agora acompanhada dos vídeos de agressão chegou ao Conselho Tutelar. Acompanhados da GMI, os conselheiros tutelares foram até o imóvel, onde encontraram o pai da criança, um homem de 30 anos. Ele relatou que teria recebido no celular as gravações da sua ex-companheira, com intuito de atingi-lo mentalmente para voltar para casa.

Os arquivos foram enviados de maneira de ‘visualização única’, impedindo que fossem compartilhadas. Porém, o pai da vítima conseguiu gravar os vídeos, com auxílio de outro telefone. Questionada, a mulher confessou ter cometido as agressões, admitindo ter agido de maneira errada e sem a intenção de machucar o filho. Ela foi presa em flagrante e encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça. Em contato com familiares da presa, foi informado que a mulher usa medicação contínua para tratamento psiquiátrico, o qual provoca efeitos colaterais capazes de comprometer seu estado de consciência e discernimento, fator que pode estar relacionado com as agressões, visto que a mãe do bebê não possui registro anteriores de agressões ou violência.

Já o recém-nascido foi encaminhado ao Pronto de Atendimento 24 Horas (PA24H) de Imbé e, posteriormente, transferido ao Hospital Tramandaí (HT). Segundo informações, a criança não sofreu nenhuma fratura e passa bem. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Imbé e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações.