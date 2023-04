Mulher é morta e homem fica ferido durante invasão à residência

A Brigada Militar (BM) foi acionada no início da manhã de domingo (16), após moradores ouvirem tiros em uma residência localizada no município de Maquiné. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até a casa, que fica no quilômetro 73 da Rodovia Mercosul, antiga BR-101.

Ao chegarem ao local, os brigadianos encontraram uma mulher morta a tiros e um homem, que segundo a BM, era marido da vítima, ferido com um tiro no peito. Ele foi levado ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, onde segue internado em estado instável. Vale ressaltar que as identidades e as idades das vítimas não foram divulgadas.

Segundo a Brigada, dois homens encapuzados invadiram o imóvel com espingardas e abriram fogo contra o casal. Após, a dupla fugiu. O local foi isolado para a realização da Perícia e a Polícia Civil está investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito de envolvimento no crime foi identificado.