MP deve recorrer de pena aplicada a motorista condenado por homicídio na Estrada do Mar

O homem que matou Marcos Maguns Mengue foi condenado a seis anos de prisão. O crime ocorreu no último dia 27 de fevereiro de 2015, em Torres. Na ocasião, o condenado estaria trafegando alcoolizado na altura do quilômetro 88 da ERS-389 (Estrada do Mar), quando acabou atingindo a moto pilotada por Marcos. A vítima, de 22 anos, chegou a ser socorrida e levada para um hospital da região, mas acabou falecendo três dias depois do ocorrido.

Após a sentença, ocorrida na última quinta-feira (7), o Ministério Público do Estado (MP-RS) resolveu recorrer da decisão e pedir pelo aumento da pena. Segundo o promotor de Justiça Diogo Hendges, isso irá ocorrer devido ao fato do homem ter sido condenado por homicídio simples, tendo a pena sido fixada no mínimo legal. “O objetivo é tornar ainda mais justa a condenação e a resposta à família da vítima”, afirmou o promotor Diogo.