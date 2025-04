Motorista sofre acidente na Estrada do Mar

OSÓRIO – Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados na manhã de segunda-feira (7), após um acidente ser registrado no quilômetro um da ERS-389 (Estrada do Mar). De acordo com o CRBM, o motorista de um Volkswagen Gol teria perdido o controle da direção, após ser ultrapassado por outro veículo. O automóvel acabou saindo da pista, descendo um barranco, derrubando uma cerca e capotando. Apesar do susto, o condutor não se feriu.

CRÉDITO: CRBM