Motorista é preso por embriaguez ao volante

A Brigada Militar (BM) foi acionada no início da manhã de terça-feira (6), após um automóvel invadir uma loja no Centro de Tramandaí. De acordo com a BM, o motorista, que apresentava sinais de embriaguez, subiu o canteiro da Avenida Emancipação e colidiu contra a fachada de vidro de uma loja de Bazar. Não bastasse isso, o homem seguiu com o seu Fiat Argo até colidir contra um poste, que fica na cabeceira da ponte Giuseppe Garibaldi, que liga Tramandaí a Imbé.

O motorista, de 45 anos, se recusou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Pronto Médico 24 Horas de Imbé, onde passou por exames, os quais comprovaram a inserção de álcool. O homem foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.