Motorista é preso dirigindo embriagado na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na tarde da última quinta-feira (4) após receber informações sobre o roubo de um veículo no município de Três Cachoeiras. Após monitoramento na região, os agentes conseguiram localizar o automóvel, um Fiat Uno, trafegando pela BR-101, iniciando as buscas.

O motorista do carro seguiu em alta velocidade até Maquiné, quando na altura do quilômetro 72 da rodovia, próximo ao túnel do Morro Alto, acabou perdendo o controle da direção, invadiu a pista contrária e acabou colidindo contra um carro. Duas mulheres que estavam no outro automóvel sofreram ferimentos leves.

Já o assaltante precisou ser levado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório, em estado grave. Conforme a PRF, o criminoso, que possui diversos antecedentes por estelionato, roubo, furto e ameaça, estava alcoolizado e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, sendo preso em flagrante.