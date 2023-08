Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite de quinta-feira (27/07), após dois caminhões, uma Mercedes Bens e um Scania, e uma motocicleta Honda CB 150 (com placas de Dom Pedro de Alcântara) se envolverem em um acidente de trânsito no quilômetro 19 da BR-101. A colisão ocorreu no trecho do município de Três Cachoeiras, no sentido Torres – Osório.

O condutor da moto, de 45 anos de idade, morreu no local. Já os motoristas dos caminhões não se feriram. Os agentes do Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados e precisaram isolar a pista para realização da Perícia, sendo o trecho liberado após a retirada dos veículos. Vale ressaltar que nenhum dos envolvidos no acidente tiveram os nomes divulgados.