Motociclista fica ferido na ERS-407

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de segunda-feira (16), na ERS-407, em Xangri-lá. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), uma Tracker tentava acessar a rodovia quando acabou sendo atingida na traseira por uma motocicleta Yamaha Fazer 250cc que seguia em direção a Capão da Canoa.

Ambos os motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro, dando ambos negativos para consumo de bebida alcoólica. Devido a colisão o condutor da moto acabou se ferindo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Santa Luzia, em Capão. Já o condutor do outro veículo não se feriu.