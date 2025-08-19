Motoboy fica ferido após ser atingido por fio de pipa

OSÓRIO – Um acidente foi registrado na manhã de sábado (16), próximo à Praça do bairro Albatroz. Um motoboy seguia pela Avenida Marcílio Dias quando foi atingido por um fio de nylon de uma pipa, material que ficou preso em seu pescoço. Felizmente, o trabalhador não sofreu ferimentos graves.

Fica o alerta para que as pessoas não soltem pipa com fios cortantes ou de nylon, principalmente em áreas urbanas e vias movimentadas. Esse tipo de material representa perigo para motociclistas, ciclistas e pedestres, podendo causar graves acidentes, com cortes profundos e até letais.

CRÉDITO: Divulgação