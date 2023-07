Morro da Borússia recebe Festa do Colono

OSÓRIO – Entre sábado (22) e domingo (23) ocorreu a 30ª edição da Festa do Colono. O evento foi realizado pela prefeitura e aconteceu na Capela São Sebastião, no distrito da Borússia. O público presente pode desfrutar de comidas típicas, além das tradicionais brincadeiras como a Corrida de Tamancos, entre outras.

Os festejos também contaram com a realização do Festival Multicultural, Feira de produtos da Agricultura Familiar e Artesanatos, além de Contação de Histórias. Também houve um passeio com o City Tour até uma propriedade local, com direito a guia turístico. Já no domingo foi realizada uma Missa, seguida de um almoço ao meio-dia. Para encerrar os festejos, ocorreu a apresentação musical com o grupo Toque Novo.

Presente na abertura do evento, o prefeito em exercício Miguel Calderon destacou a participação das Secretarias Municipais em prol da realização da tradicional Festa. Além dele, também estiveram presentes o subprefeito da Borússia João Aresi, o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária Júlio Mirim, o vereador João Pereira, além de representantes da Emater, Grupo Osório Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Instituto Federal (IF) de Osório e da Capela São Sebastião.