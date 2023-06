Morre vice-prefeito de Osório Martim Tressoldi

OSÓRIO – Após mais de um ano na luta contra um câncer, o vice-prefeito Martim Calabresi Tressoldi (PSDB) acabou falecendo no último sábado (17). Atualmente com 60 anos, Tressoldi passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro, em abril do ano passado e, desde então, vinha na luta para se recuperar da doença e poder voltar ao cargo de vice-prefeito municipal, o qual estava licenciado para tratar do câncer. Ele estava internado no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e faleceu devido a complicações decorrentes da doença.

Com a presença da família, amigos, autoridades e da comunidade em geral, o velório teve início na noite de sábado (17), seguindo até às 10h de domingo (18). Logo após, foi realizado um cortejo, com o corpo do vice-prefeito passando por algumas da cidade até o Cemitério Municipal, onde ocorreu uma cerimônia de cremação. Pelas redes sociais, diversos amigos e colegas políticos do vice-prefeito se pronunciaram sobre a morte de Tressoldi.

O prefeito Roger Caputi, parceiro com o qual dividiu o comando do Executivo osoriense nesses últimos anos, além de terem atuados juntos na última Legislatura da Câmara de Vereadores, lamentou a morte do seu vice e companheiro político: “Hoje é um dia muito triste para nossa cidade. Nos despedimos do vice-prefeito Martim Tressoldi. Após uma grande luta contra a doença, perdemos um grande líder, político e amigo de todos. Além de um companheiro, perco um amigo. Meus sinceros sentimentos a família. Que Deus possa confortar o coração de todos neste momento difícil”, declarou. Vale ressaltar que a prefeitura decretou luto oficial de três dias pela morte do vice-prefeito.

Além do Executivo local, Tressoldi e prefeito Roger atuaram juntos no Legislativo osoriense.

Outro colega de Tressoldi na Câmara de Vereadores, Charlon Muller resumiu o vice-prefeito como: “Um amigo de conversas, um colega vereador de grandes diálogos, debates e aprendizados, um grande líder político e um irmão de caminhada”. Ed Moraes declarou que, foi um privilégio ter conhecido e caminhado ao lado do amigo Martim. “Sempre tivemos uma conexão bastante agradável e respeitosa. Trabalhamos e nos divertimos juntos. Siga em paz meu amigo”, disse o vereador. Já a Câmara de Vereadores de Osório lançou uma Nota de Pesar, onde lamentou a morte de Tressoldi, ressaltou os “relevantes serviços prestados” pelo político osoriense a população e finalizou, desejando “os mais sinceros sentimentos a família e aos amigos” de Martim.

O deputado estadual Luciano Silveira foi outro que se pronunciou após a perda: “A minha cidade perde um líder. O prefeito Roger perde o seu braço direito e eu perco um amigo. No momento político mais difícil, o Tressoldi foi meu candidato a vice-prefeito, foi parceiro de futebol, foi vereador, junto comigo. Foi o presidente da Câmara Municipal, na ocasião em que fui seu vice. Enfim, uma longa e próxima convivência, que chega ao fim no plano terreno, mas deixa lembranças e uma trajetória política exemplar. Vai em paz, meu amigo. Tenho certeza que serás bem recebido no outro plano’, escreveu o parlamentar.

Luciano (segundo em pé da esquerda para direita) e Tressoldi (primeiro agachado) foram companheiros de quadra.

Já o deputado federal Alceu Moreira (MDB) recebeu a notícia da morte do vice-prefeito osoriense com muita tristeza: “Grande amigo, companheiro de caminhada e um homem público extremamente honrado. Partilhamos muitas andanças na política e ninguém poderá tirar de ti aquele sorriso largo pelas conquistas para a nossa cidade. Meus sentimentos aos familiares. Vá em paz, meu amigo, na certeza de que fizeste muito e deixaste grandes parceiros aqui”, escreveu o deputado osoriense.

Tressoldi, Roger e deputado Alceu durante encontro em Osório.

Por fim, o PSDB-RS, partido pelo qual Tressoldi era filiado, também se pronunciou: É com profundo pesar que lamentamos o falecimento de Martim Tressoldi, nosso querido vice-prefeito da cidade de Osório. Neste momento de dor, prestamos nossas condolências à família e amigos, que perderam um líder exemplar e dedicado. Martim Tressoldi deixou um legado de comprometimento e trabalho incansável em prol da comunidade. Sua ausência será profundamente sentida por todos nós. Que sua trajetória nos inspire a seguir em frente, mantendo viva a sua memória. Descanse em paz”, escreveu a sigla.

HISTÓRICO

Nascido em 17 de abril de 1963, no distrito da Borússia, Martim Tressoldi, assim como o pai, o ex-vereador Antônio Tressoldi, teve um grande destaque no cenário político da cidade. Ele atuou por três mandatos como vereador (1997-2000, 2005-2008, 2017-2020), sendo inclusive presidente do Legislativo osoriense.

Além disso, foi, por duas vezes, secretário municipal, tendo comando recentemente a Secretaria de Obras, durante 2021, ano o qual atuou paralelamente no cargo de vice-prefeito. Após deixar a pasta, Tressoldi se ocupou apenas a função de vice-prefeito, onde seguiu até abril do ano passado, quando precisou se afastar para cuidar do Câncer. Em janeiro de 2022, ele assumiu o Executivo da cidade como prefeito interino pelo período de 10 dias, durante as férias do prefeito Roger Caputi.

Militar Reformado do Exército, Martim ou simplesmente ‘Jacaré’, como era conhecido por muitos, também recebeu destaque por sua participação efetiva em atividades culturais, incluindo os Rodeios da cidade e o Terno de Reis, o qual era um dos principais incentivadores, além de ser um dos integrantes do Grupo Osório, Cidade Luz. Sem poder participar da edição deste ano, ocorrida em janeiro, Tressoldi chegou a ser lembrado pelo Mestre Gordo, o qual pediu aos presentes que se juntassem em uma oração em prol da recuperação do vice-prefeito.

Aos 60 anos, Tressoldi deixou a esposa Glaucia, as filhas Patrícia e Thaís, além de três netos. Toda a equipe do Jornal Momento deseja os mais sinceros sentimentos a família e aos amigos de Martim Tressoldi pela perda.