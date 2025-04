Morre ex-Xerife da Feira do Livro de Osório

OSÓRIO – Marco Antônio Velho Pereira faleceu na última quarta-feira (2), aos 75 anos de idade. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do RS (UFRGS) e pós-graduado em Administração Financeira pela Universidade do Distrito Federal (UnDF), ele foi Xerife da 24ª edição da Feira do Livro de Osório, realizada em 2009.

Escritor, historiador e genealogista autodidata, Marco Antônio atuou como servidor da Caixa Econômica Federal, em Porto Alegre e também em Brasília (DF), onde ficou até se aposentar. Natural de Palmares do Sul, ele estava internado no Hospital Tramandaí (HT) devido a complicações após sofrer um edema pulmonar. Marco deixa quatro irmãos, além de sete sobrinhos e dois sobrinhos-netos.

CRÉDITO: Divulgação