Moradores do Loteamento Cristo têm até 15 de abril para regularizarem seus terrenos

OSÓRIO – A Câmara de Vereadores recebeu no final da tarde de quinta-feira (3), duas Audiências Públicas sobre o Programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb). Partindo de convocações da juíza Laura Ullmann López, as Audiências fazem parte do Projeto Especial ‘Terra – Você é dono do seu imóvel?’, do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS).

Os encontros foram voltados aos moradores do Condomínio Cristo e da Comunidade do Pompeo, as duas localizadas no distrito do Palmital. Eles contaram com a presença de representantes do Ministério Público (MP), assim como do TJRS. Na ocasião, foi tratada a regularização fundiária dos dois locais. Com a regularização, os moradores terão a matrícula individualizada do seu lote, valorizando o seu imóvel e tendo acesso a diversos serviços.

Após as Audiências, foi definido o calendário para os moradores realizarem a regularização dos seus imóveis. Moradores do Condomínio do Cristo têm até o dia 15 de abril para realizarem o procedimento. Já o prazo para os moradores do Pompeo (I e II) inicia em 16/04 e vai até o dia 25 deste mês. Por fim, os moradores do Pompeo III terão que fazer a regularização entre 28 de abril e 07 de maio.

Para isso, os moradores precisam procurar o setor do Reurb, localizado no 4º andar da prefeitura (Avenida Jorge Dariva, nº 1.251, bairro Centro). O atendimento ocorre de de segunda a sexta-feira, em dois horários: Das 8h e 30min às 11h e 30min e das 14h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (51) 3663-8305, (51) 3663-8267 ou (51) 3663-8276.

CRÉDITO: PMO