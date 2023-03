Moradores da Vila Verde realizam limpeza em praça de Atlântida Sul

OSÓRIO – Após a decisão favorável aos moradores da localidade de Vila Verde em Atlântida Sul, concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na última quarta-feira (15), cassando a reintegração de posse marcada para o mês de abril, os moradores decidiram realizar durante o domingo (19), um mutirão para limpeza da praça e da pista de Skate do distrito. Segundo os próprios moradores, o objetivo da iniciativa é demostrar ao Poder Público municipal “a boa vontade e amor” que eles têm com Atlântida Sul. Antes disso, no sábado (18), as famílias receberam a visita do deputado Estadual Jeferson Fernandes (PT), que demostrou apoio a comunidade.