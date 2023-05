Moradores da Borússia recebem visita do prefeito Roger

OSÓRIO – O prefeito Roger Caputi, acompanhado do subprefeito da Borússia, João Aresi, esteve durante esta semana realizando visitas aos moradores do Morro da Borússia. Além deles, o secretário de Obras Claudio Aliardi e o secretário-adjunto da pasta Julio Mirim estiveram presentes durantes as visitas.

Na passagem pelo distrito, o chefe do Executivo conheceu as principais demandas e necessidades da localidade, assim também como as obras realizadas pela Administração Municipal. Depois das visitas, Roger falou da sua passagem pela Borússia, ressaltando a importância de o Governo Municipal estar próximo da população. “É importante este contato com a comunidade. Fui muito bem recebido aqui neste importante distrito do município. Tive a oportunidade de conversar sobre as melhorias já realizadas e ouvir os anseios dos moradores. Pode ter certeza que vamos buscar atender da melhor forma todas as demandas da comunidade”, declarou o prefeito Caputi.