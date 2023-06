Mirante da Borússia passará por melhorias

OSÓRIO – O Mirante do Morro da Borússia, um dos principais pontos turísticos da cidade, passará por melhorias.A proposta partiu do coordenador de Subprefeituras da cidade, Fernando Jesus (Nando do Palmital), e surgiu com a mudança de endereço da subprefeitura da Borússia, como ressaltou o subprefeito do distrito, João Aresi.

O local passará por limpeza e reparo nas madeiras. Entre as novidades, haverá a instalação de banheiros, espaço para lazer e informações turísticas, com a presença de um estagiário de turismo para orientar visitantes. Vale ressaltar que o trabalho, o qual está em andamento, não tem prazo para estar concluído.