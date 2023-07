Ministério Público tem vaga aberta para Promotoria de Osório

OSÓRIO – O Ministério Público do Estado (MP-RS), por meio da Promotoria de Justiça Regional de Educação de Osório, segue com as inscrições abertas para a vaga de estágio em Direito, além de Cadastro Reserva. Os interessados em participarem do Processo Seletivo devem ir até a Promotoria da cidade, localizada na Avenida Jorge Dariva, nº 1.196, no bairro Centro, até a próxima terça-feira (25). O horário de atendimento é das 12h às 19h, de segunda à sexta-feira.

Para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato seja Bacharel em Direito ou estudante de curso de pós-graduação, em instituição de ensino devidamente conveniada com o MP-RS. A seleção dos candidatos será feita por meio de prova dissertativa e entrevista, previstas para o dia 31 deste mês. Essa e outras informações estão disponíveis no Edital, no link: www.mprs.mp.br/concursos/estagiario/comarcas/87.

Ao serem admitidos, os estagiários deverão cumprir jornadas de 30 horas semanais e contarão com bolsa-auxílio de R$ 9,62 por hora efetivamente estagiada, além de auxílio-alimentação, no valor de R$ 11,00, e auxílio-transporte de R$ 9,60, ambos por dia de efetivo exercício do estágio. O Processo Seletivo terá validade de nove meses, a contar da data de divulgação do resultado final.