Milhares de pessoas seguem sem luz

Passada uma semana do último ciclone extratropical, diversos municípios do Estado seguem tentando consertar os estragos causados pela chuva e os ventos de mais de 100 quilômetros por hora. Não bastasse os prejuízos, milhares de pessoas ainda permanecem sem energia elétrica.

Até o final da tarde de terça-feira (18), a CEEE Equatorial informou que nove mil clientes ainda estavam sem luz. No Litoral Norte, alguns moradores das áreas rurais de algumas cidades seguem sem energia elétrica. Em Osório, dezenas de moradores seguem sem luz nas localidades de Aguapés e Várzea do Padre, entre outros bairros. Além disso, vários postes seguem oferecendo risco para os moradores.

A Companhia afirmou que segue trabalhando incansavelmente, com mais de 500 equipes em serviços para a regularização dos casos mais complexos e individuais que ainda aguardam reparo. Há também, uma atuação conjunta com as prefeituras e órgãos responsáveis para a regularização de intercorrências que não são da responsabilidade da CEEE, como retirada de árvores e liberação do trânsito.

Em caso de falta de luz, a CEEE Equatorial disponibiliza os seguintes serviços para contato: Whatsapp Clara: (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos); Site: ceee.equatorialenergia.com.br; e Teleatendimento: 0800 721 2333. Também pode ser enviado um SMS para o número 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia.

Diretor-presidente da CEEE Equatorial Raimundo Barretto Bastos apresentou os projetos da Companhia para as cidades do Litoral Norte. – FOTO: Rose Scherer

REUNIÃO COM A AMLINORTE

A situação da falta de energia elétrica em dezenas de localidades nos municípios do Litoral Norte gaúcho, decorrentes do ciclone extratropical da última semana, levaram 13 prefeitos da região a uma reunião com a CEEE Equatorial. O encontro ocorreu na segunda (17), na sede da Companhia, em Porto Alegre. Liderados pela presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), a prefeita de Balneário Pinhal Márcia Tedesco, eles foram recebidos pelo diretor-presidente da entidade, o engenheiro Raimundo Barretto Bastos, além dos diretores Técnico, Administrativo e Comercial da CEEE.

Durante o encontro, os prefeitos relataram suas demandas e a realidade de cada município, além de demonstrarem suas insatisfações pela atuação da Companhia de energia. “Estamos com nossas comunidades sem luz desde quinta-feira (13), prejudicando o funcionamento do comércio, unidades de saúde e famílias em suas residências”, declarou a presidente da Amlinorte.

Após ouvirem as falas dos prefeitos, a CEEE Equatorial apresentou um plano de ampliação das Subestações de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia e Torres. A empresa também se comprometeu a dar um retorno rápido para a regularização da atual falta de energia elétrica nas cidades atingidas pelo ciclone extratropical.