Memorial das Águas deverá receber melhorias

OSÓRIO – O Memorial das Águas já começou a receber melhorias. A reativação do espaço voltado à educação ambiental na Lagoa do Marcelino é uma das prioridades do coordenador do Programa Jogue Limpo com Osório Aluízio Dias ‘Verdinho’. Desde que assumiu o cargo, o Memorial já recebeu a instalação de um mosaico retratando o Navio Bento Gonçalves, projeto da Primeira-Dama Carine Azeredo e um presente da artista Cassilda Madalena.

Mosaico já pode ser visto por pessoas que visitarem o complexo da Lagoa do Marcelino.

Já entre os principais projetos para o local está o plantio e replantio de árvores proporcionando mais espaços de sombra para os visitantes. Também está prevista a recolocação do chimarródromo, além de pontos de internet. Outra ideia prevista é a colocação de dois aquários no Memorial das Águas, com espécies que vivem na Lagoa do Marcelino. Conforme o coordenador no Jogue Limpo, o projeto será realizado em parceria com o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar).

Na semana passada, Verdinho esteve visitando o Museu de Ciências Naturais (Mucin) do Ceclimar, em Imbé, onde foi recebido pelo museólogo Lucas Morates. Considerado referência em educação ambiental no Litoral Norte, o Mucin conta com exposições variadas e lúdicas para conscientização da comunidade sobre os assuntos ambientais. De acordo com Aluízio, o objetivo com a parceria é que o Memorial das Águas também possa receber exposições didáticas, oportunizando que escolas da região utilizem o espaço para estudo, assim como o público em geral para visitação. Segundo Verdinho, o projeto aguarda o licenciamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para ser colocado em prática. Vale ressaltar que a prefeitura deverá buscar parcerias de empresas privadas para a manutenção dos aquários e a aquisição de outros.

Projeto em parceria com Ceclimar deve instalar dois aquários com animais da Lagoa do Marcelino dentro do Memorial.

Ao encontro do pensamento do prefeito Roger Caputi, que, segundo Aluízio, “sempre quis” que o Memorial fosse um parque “bem frequentando, inclusive a noite”, o coordenador do Jogue Limpo afirmou que serão instaladas câmeras de vigilância e ressaltou que o local já conta com a presença de seguranças durante o período da noite. Conforme Verdinho, as melhorias do Memorial das Águas só estão sendo possíveis graças ao apoio do chefe do Executivo, além do secretário municipal de Meio Ambiente, Dirlei Souza, visto que, os dois têm “um desejo ímpar” de ver o espaço “cada vez melhor”. “Novidades vêm por aí e com certeza a comunidade que irá ganhar”, garantiu Aluízio Verdinho.

MEMORIAL DAS ÁGUAS

Inaugurado em 07/01 de 2016, no Prédio Institucional da Lagoa do Marcelino, local onde, até 1961, funcionou o porto da cidade, o Memorial tinha o objetivo resgatar e, ao mesmo tempo, mostrar um pouco da história da navegação lacustre na cidade, a qual era ilustrada por 20 fotos, pertencentes ao Arquivo Histórico Municipal Antônio Stenzel Filho e diversos objetos relativos ao antigo Porto Lacustre.