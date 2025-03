Marcelo Paravisi é empossado como diretor pró tempore do IFRS, Campus Osório

OSÓRIO – Na semana passada foi realizada a posse do diretor pró tempore do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Osório: Marcelo Paravisi. Ele ocupa o lugar de Marcelo Telles, que renunciou ao cargo em setembro de 2024. No cargo desde janeiro deste ano, o professor comandará a instituição até fevereiro de 2028, período que terminaria o mandato do seu antecessor.

Uma cerimônia foi realizada no final da tarde do dia 26 de fevereiro. Na ocasião, Marcelo foi empossado (de maneira simbólica) pelo reitor do IFRS, Júlio Xandro Heck. Em sua fala, o diretor pró tempore agradeceu o apoio recebido desde a candidatura e reforçou o compromisso com o avanço da educação pública, com o diálogo e com a construção coletiva de um Campus que atenda às necessidades de todos: “Promover um ambiente cada vez mais inclusivo, inovador, e alinhado à sociedade. Sei que os desafios são muitos, mas também sei que, juntos, podemos transformar nossa instituição e torná-la cada vez mais forte. Conto com o apoio de cada um de vocês para que possamos seguir avançando e consolidando o IFRS, Campus Osório como referência em educação, pesquisa e inovação” declarou Paravisi.

O NOVO DIRETOR

Marcelo Paravisi é professor de Informática no Campus Osório desde 2012, com atuação nos cursos Técnico em Informática (modalidade Integrado ao Ensino Médio), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS – modalidade Superior) e Operador de Computador (modalidade Concomitante, articulado a Educação de Jovens e Adultos – EJA – e em parceria com a Escola Estadual Professor Milton Pacheco – Ciep). Atualmente é coordenador dos cursos ADS e Operador de computador.

Paravisi ficará no cargo até fevereiro de 2028.

Na ocasião, também foi apresentada a equipe que ficará a frente da gestão do Campus pelos próximos três anos. Ela será composta pelos seguintes nomes: Felipe Parisoto (Direção de Ensino); André Bilibio Westphalen (Coordenação de Ensino); Claudia Simone Cordeiro Pelissoli (Direção de Extensão); Rafaela Fetzner Drey (Direção de Pesquisa e Inovação); Gleidson Barreiro Flores (Direção de Administração); Maria Cristina Schefer (Coordenação de Desenvolvimento Institucional).

HOMENAGEM

A cerimônia também contou com uma homenagem a Gleidson Barreiro Flores. O servidor ficou à frente da direção do Campus Osório durante os trâmites eleitorais, entre outubro e dezembro de 2024. Pelos seus serviços prestados, Gleidson recebeu uma Menção Honrosa das mãos do reitor Júlio e do diretor pró tempore Marcelo.

Diretor pró tempore Marcelo, servidor Gleidson e reitor Júlio.

NOVAS SALAS DE AULA

Ainda no dia 26/02, ocorreu a entrega do Bloco F do Campus. A nova instalação possui área total de 341 metros quadrados (m2) e conta com cinco salas de aula para até 30 estudantes. Com investimento total do IFRS de aproximadamente R$ 1,2 milhão, a obra foi realizada de outubro de 2023 a janeiro de 2025.

“O espaço certamente terá um ótimo uso, contemplando o ensino, a pesquisa e a extensão que fazem do Campus Osório um modelo para a região e até objeto de desejo de prefeitos que almejam uma unidade do IFRS em seus municípios. Esse reconhecimento é fruto de uma instituição inserida na comunidade e do trabalho realizado com os estudantes, formando cidadãos comprometidos”, afirmou o reitor Júlio Xandro Heck.

Júlio Xandro Heck, reitor do IFRS.

A solenidade de inauguração contou com a apresentação artística do Grupo Gaia, composto por estudantes do Campus. Na ocasião, os presentes puderam conhecer o novo espaço de salas de aula, além de participar de uma visita no Campus, a qual foi acompanhada pelos representantes do Grêmio Estudantil e do Diretório Central de Estudantes (DCE). A cerimônia contou com as seguintes presenças: do presidente da Câmara de Vereadores, Rossano Teixeira; do secretário Municipal de Educação, Marcelo Reis; da ex-diretora-geral do Campus Osório, Flávia Twardowski; da diretora-administrativa do Campus Litoral Norte da UFRGS, Tatiana Fátima Sturmer da Rosa; entre outras autoridades, além de professores, servidores e estudantes do IFRS, Campus Osório.

Bloco F do Campus Osório conta com cinco salas de aula.

CRÉDITOS: IFRS