Mais de 100 quilos de drogas são apreendidos na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na madrugada de sexta-feira (16), após receber informações de que um automóvel VW Gol de cor branca estaria transportando uma grande quantidade de entorpecentes pela BR-101. Com auxílio dos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), o veículo suspeito foi localizado no trecho de Torres, passando a ser monitorado pelos policiais.

De acordo com a Brigada Militar (BM), durante o acompanhamento, o condutor acabou perdendo o controle da direção no bairro Campo Bonito. O homem acabou abandonando o carro e fugiu a pé em direção a uma área de matagal. No automóvel foram apreendidos 100 quilos de maconha e dois pacotes contendo cerca de mil comprimidos de ecstasy.

Após buscas na região, o indivíduo acabou sendo encontrado, já na manhã de sexta. O sujeito, de 26 anos, estava conduzindo uma bicicleta, a qual havia sido furtada pouco tempo antes. O homem, que já tinha antecedentes por lesão corporal, tráfico, entre outros crimes, foi detido e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi reconhecido pela vítima. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

CRÉDITO: BM