Maio Amarelo 2025 destaca a responsabilidade humana na Mobilidade

O Movimento Maio Amarelo, criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), chega à sua 12ª edição em 2025 com o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”. A campanha deste ano convida toda a sociedade a refletir sobre o papel individual de cada pessoa no trânsito e a importância de atitudes conscientes para preservar vidas.

Ao adotar o termo mobilidade humana, em vez de Mobilidade Urbana, o Maio Amarelo amplia o foco das discussões: o trânsito não é feito de veículos e vias apenas, mas de pessoas com histórias, famílias e destinos. A proposta é colocar o ser humano no centro das decisões e ações que envolvem os deslocamentos, reforçando que a responsabilidade no trânsito é de todos — motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

José Aurélio Ramalho, Presidente do Conselho Deliberativo do ONSV e fundador do Movimento Maio Amarelo, ressalta que o objetivo é conscientizar sobre como nossas ações impactam a vida de todos ao nosso redor. Ele afirma que a mobilidade humana vai além do simples deslocamento, envolvendo o direito de todos a um trânsito seguro, inclusivo e eficiente. Para isso, é fundamental que cada um assuma a responsabilidade por suas atitudes ao dirigir, pedalar ou caminhar.

“Mais do que uma campanha, o Maio Amarelo é um chamado à consciência. A segurança no trânsito começa com escolhas simples, como respeitar a faixa de pedestres, não ultrapassar em locais proibidos, reduzir a velocidade e praticar a empatia. Cada atitude conta, cada vida importa”, afirma Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons, empresa parceira histórica da mobilidade segura no Brasil.

Com mais de 33 anos de atuação e presente em mais de 500 municípios brasileiros, a Perkons desenvolve soluções tecnológicas voltadas à gestão de tráfego e à preservação da vida. A empresa acredita que a transformação do trânsito passa, necessariamente, pela educação, fiscalização e planejamento urbano, mas sobretudo pela mudança de comportamento. “A verdadeira mudança acontece quando entendemos que todos somos responsáveis por um trânsito mais seguro e humano. Ao colocar a vida no centro da mobilidade, estamos escolhendo o caminho da responsabilidade, do cuidado e da empatia”, completa Campos.

Fundador do Movimento Maio Amarelo, José Aurélio Ramalho.

CRÉDITOS: Divulgação