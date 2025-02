Litoral Norte segue sem pontos impróprios para banho

Na última sexta-feira (14), a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou mais um Boletim de Balneabilidade. O serviço é uma das ações vinculadas à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), e faz parte da Operação Verão Total 2024-2025. Na comparação com o anterior, o número de pontos impróprios para banho no RS aumentou. Dos 93 locais analisados, 10 estão impróprios. Vale ressaltar que nenhum deles, está localizado no Litoral Norte gaúcho.

ANÁLISES

No Litoral Norte, entre Palmares do Sul (Quintão) e Torres, são 33 pontos de água salgada monitorados. As coletas de amostras na região são feitas semanalmente pela Gerência Regional do Litoral Norte Sema-Fepam (Gerlit), que envia o material para análise microbiológica pela Divisão de Laboratórios (Dilab), em Porto Alegre. Já o monitoramento dos demais pontos contemplados pelo programa, que inclui águas internas (lagoas) e outras regiões, como Litoral Médio e Sul, é realizado com apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

As análises começaram em 17 de novembro e seguem até o fim de fevereiro. Para a classificação das águas como própria ou imprópria, utilizam-se parâmetros de Escherichia coli (E. coli). Além disso, na Lagoa do Peixoto, também são consideradas as cianobactérias. De acordo com o diretor técnico da Fepam, Gabriel Ritter, o Departamento de Fiscalização da Fepam já está mobilizado para realizar ações para verificar possíveis causas dos três pontos impróprios no Litoral Norte. “Além de ações de fiscalização, vamos realizar coletas nas drenagens pluviais, a fim de investigar as possíveis causas da alteração na água. Com base nos resultados, serão discutidas as estratégias e soluções em conjunto com os municípios”, explicou.

No Litoral Norte, a água analisada nos três pontos considerados impróprios para banho atualmente, apresentou presença superior a 800 unidades de E.coli em duas semanas e índice inferior em outras três. O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E. coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2.000 para E. coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.

PLACAS INFORMATIVAS

Os avisos de local próprio ou impróprio estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta de água. Os veranistas também poderão consultar os resultados das análises no aplicativo ‘Balneabilidade’. Como nos anos anteriores, as prefeituras ficam responsáveis pela instalação e conservação das placas confeccionadas pela Fundação.

RECOMENDAÇÕES

– Entre na água apenas em local com condição própria para banho;

– Evite tomar banho, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em saídas de córregos ou rios que afluem nas praias, pois as águas podem estar contaminadas por esgotos domésticos;

– Não tome banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde.