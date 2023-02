Litoral Norte registra duas mortes por afogamento

Um homem de 23 anos de idade morreu na tarde de sexta-feira (3), após se afogar no mar de Torres. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o jovem teria entrado na água próximo ao letreiro com o nome da cidade, nas proximidades da guarita 8, na Prainha. Conforme o tenente Fabrício Oliveira, comandante dos guarda-vidas de Torres, o local estaria fora da demarcação para banho.

Imediatamente, os guarda-vidas entraram no mar para fazer o resgate, mas quando chegaram próximo da vítima, o homem acabou submergindo. Com auxílio da moto aquática da Corporação e do helicóptero da Brigada Militar (BM), os agentes conseguiram encontrar o jovem, mas sem vida.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, era natural de Carazinho, no Norte do Estado. Essa foi a sexta morte registrada em praias do Litoral Norte desde o início do Verão, o triplo em comparação com a última temporada, quando foram registrados apenas dois óbitos.

OUTRA MORTE

Na tarde de domingo (5), um adolescente de 15 anos de idade, foi encontrado morto no município de Três Forquilhas. De acordo com os Bombeiros, a vítima teria entrado para nadar no rio, que tem o mesmo nome da cidade, no balneário Rio Depósito, próximo ao Limite com Terra de Areia.

Com auxílio dos mergulhadores da Companhia Especial de Buscas e Salvamentos (CEBS), de Porto Alegre, os agentes conseguiram localizar o corpo. O adolescente foi identificado como Eduardo Mayer. Ele era morador de Capão da Canoa e estava com a família passando o final de semana no balneário de água doce.

Essa foi a segunda morte no Rio Três Forquilhas desde o início deste ano. Em janeiro, o ex-vereador de Três Forquilhas, Vilmar Brehm, de 62 anos, acabou se afogando ao entrar para nadar, nas proximidades da Vila Brehm (veja mais em: www.jornalmomento.com.br). Vale ressaltar que em ambos os casos, não havia guarda-vidas nos locais.