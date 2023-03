Litoral Norte recebeu Garota da Praia RS 2023

No último sábado (25), o município de Tramandaí sediou a grande final do concurso de beleza Garota da Praia do Rio Grande do Sul 2023. O desfile aconteceu à Beira-Mar. Com a presença de 63 finalistas, um júri de especialistas elegeu as três garotas que representarão as praias do Estado durante este ano.

O júri foi composto por: Leonora Weimer, Henrique Fontes, Luana Lobo, Caroline Venturini, Claro Gilberto e Isadora Kramer. No final, Eduarda Moraes Farias (Porto Alegre) foi escolhida como a Garota da Praia RS 2023. Após a nomeação, a jovem falou algumas palavras ao público presente: “Gente eu não to nem acreditando. Nossa, é um sonho para mim. Queria agradecer tantas pessoas que nem cabe aqui. Mas meu muito obrigada por tudo. Foi lindo e está sendo incrível. E que esse ano de 2023 seja nosso”, declarou a Garota da Praia RS 2023. Além da faixa, a jovem, de 19 anos, ganhou a quantia de cinco mil reais em dinheiro.

Além de Eduarda, o júri escolheu Amanda Bernardo Brasil Macedo (Bento Gonçalves), de 19 anos, como a 1ª princesa e Nicole Oliveira Viegas (Nova Santa Rita), de 20 anos, como 2ª princesa. Com direção de Marcelo Soes, o concurso Garota da Praia 2023 foi promovido pela Prefeitura de Tramandaí, por meio da Secretaria de Turismo e Desporto, sendo o principal concurso de beleza do Litoral Norte gaúcho. A edição de 2024 está marcada para o dia 24 de fevereiro, novamente em Tramandaí.