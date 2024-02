Litoral Norte receberá Assembleia de Verão da Famurs

Entre os dias 27 e 29 de fevereiro, a Sociedade de Amigos do Balneário Atlântida (Saba), em Xangri-lá, receberá mais uma edição da Assembleia de Verão da Famurs. O evento, que é organizado pela Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), terá como tema este ano: Valorizar a educação de cada gaúcho é fortalecer o futuro de todos. As inscrições acontecem no endereço: www.sympla.com.br/evento/assembleia-de-verao-2024/2284910. Vale ressaltar que as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima quinta-feira (29).

Nesta terça (27), está marcado o credenciamento, das 18h às 20h, seguido de uma confraternização realizada pela Planalto. Na quarta-feira (28), a abertura da Feira dos Expositores está marcada para às 8h. Já a abertura oficial da Assembleia acontecerá às 9h e 30min. Está prevista a participação de diversas autoridades, incluindo os seguintes nomes: Arthur Lira (presidente da Câmara dos Deputados), Rodrigo Pacheco (presidente do Senado), Adolfo Brito (presidente da Assembleia Legislativa do RS), além do governador Eduardo Leite e do vice-governador do Estado Gabriel Souza. Ao longo do dia haverá uma série de palestras e painéis, com encerramento marcado para às 17h. Já às 20h, haverá um jantar com os prefeitos.

A Assembleia de Verão continua na quinta (29), às 9h, com uma palestra sobre financiamento e o direto da Educação. As atividades se estendem por toda a manhã, com o encerramento estando previsto para ocorrer às 13h. Paralelamente, a Assembleia, acontecerão outros dois eventos. Na quarta-feira (28), haverá um encontro de mulheres que atuam na política. O seminário Atuação Singular: A proeminência distinta da mulher nos espaços de poder’, acontece das 9h às 16h30, também na Saba.

O painel de abertura irá tratar do impacto da participação feminina na política municipalista. Durante o dia, ainda serão discutidos temas coma: a atuação política e social dos gabinetes das primeiras-damas; as boas práticas dos municípios voltadas à rede de proteção à mulher, a importância da rede de proteção à mulher e grupos vulneráveis; o impacto das ações do gabinete da primeira-dama nas eleições municipais; e estratégias para conquista de recursos para os municípios.