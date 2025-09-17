Litoral Norte recebe reuniões de CPI da CEEE Equatorial

Os deputados membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa gaúcha (AL-RS) que investiga as empresas de energia elétrica CEEE Equatorial e RGE deram início a uma série de reuniões por todo o Estado. Na semana passada, os municípios de Balneário Pinhal, Terra de Areia e Três Cachoeiras receberam os encontros organizados por Luciano Silveira (MDB).

Durante as reuniões, lideranças comunitárias, prefeitos, vereadores, comerciantes e moradores apresentaram suas reivindicações e relataram as dificuldades enfrentadas pela constante falta de fornecimento de energia. Segundo o deputado Luciano, os depoimentos fortalecem o trabalho da CPI.

“A população está cansada de promessas não cumpridas e de um serviço que não respeita o cidadão. Estamos fazendo nossa parte com responsabilidade, ouvindo a população e exigindo que a Equatorial cumpra com o contrato de concessão. Essa CPI é uma resposta concreta da Assembleia para exigir mudanças e garantir mais respeito aos consumidores. Essas reuniões foram fundamentais para aproximar o trabalho da Assembleia Legislativa das comunidades que mais sofrem com a precariedade no serviço da CEEE Equatorial. Ouvimos relatos de quedas constantes de energia, demora nos atendimentos, prejuízos econômicos e insegurança para as famílias”, afirmou o parlamentar.

Passados os três encontros, a região irá receber mais uma reunião da CPI, desta vez em Osório. Prevista para o dia 29 de setembro, ela irá ser realizada na Câmara de Vereadores osoriense.

CRÉDITO: Divulgação