Litoral Norte recebe abertura de reuniões do Sinduscon no Estado

“A importância da construção civil no desenvolvimento do Litoral Norte Gaúcho”, foi o tema central da abertura das reuniões de 2023 do Escritório Regional do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado (Sinduscon-RS). O evento realizado na última quinta-feira (6), no Restaurante Malvas na Fazenda Pontal, em Maquiné, contou com a participação do presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum; o vice-presidente do Sindicato, Alfredo Pessi Neto; prefeitos da região, além de representantes da CEEE Equatorial, do Governo gaúcho e empresários.

Durante a reunião, foram abordados diversas temas, como: a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), a Cooperativa de Compras da Construção Civil (Coopercon-RS), diálogo com os Registros de Imóveis, questionado os emolumentos, entre outras questões pertinentes ao mercado imobiliário e de loteamentos.

O secretário-adjunto de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Raphael Ayub, apresentou a programação da secretaria e possíveis parcerias do poder executivo que resultariam em oportunidade à atividade da construção civil. O executivo de Relacionamento da CEEE Equatorial, Alessandro Trindade, destacou as reuniões mensais do Grupo Técnico criado com representantes da Cia e Sinduscon-RS que objetiva melhorias nos processos de aprovação de projeto, vistorias e normas regulamentadoras.

Também estiveram presentes o vice-prefeito de Arroio do Sal, José Diogo Pereira; o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano; o prefeito de Xangri-lá, Celso Barbosa; e o prefeito de Maquiné, João Marcos Bassani dos Santos.