Litoral Norte poderá receber Parques Eólicos Offshore

Um estudo realizado em parceria pelo Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia) e pela Portos RS indicou que o Estado tem uma das maiores capacidades para instalação de parques de energia eólica offshore. O levantamento teve início no último trimestre de 2024 e tem duração de três anos.

Ao longo da pesquisa, são avaliados 28 critérios socioambientais e de infraestrutura, como: fauna, flora, pesca, turismo e presença de comunidades tradicionais; para mapear as regiões mais favoráveis à instalação dos novos parques. Somente no Litoral Norte gaúcho são 2.935 quilômetros quadrados (km2) disponíveis.

INVESTIMENTO

De acordo com o Sindienergia, a expectativa é que sejam investidos, em curto prazo, cerca de 14 bilhões de reais no setor, com criação de aproximadamente nove mil empregos diretos e indiretos. A expectativa é de que os empreendimentos impulsionem a economia da região, colocando o RS como protagonista nacional na exportação de energia limpa.

O projeto ganhou mais força com a Lei 15.097/2025 sancionada. O texto regulariza o novo Marco Legal para exploração de energia eólica offshore no Brasil. A regularização era considerada a peça que faltava para destravar o mercado e atrair investidores. Agora, com regras claras sobre concessões, licenciamento e repartição de receitas entre União, estados e municípios, empresas de dentro e fora do país já começaram a movimentar projetos no Litoral. Uma das mais avançadas é a japonesa Shizen Energy, que assinou um memorando de entendimento com a Portos RS para fazer estudos de viabilidade da instalação de um Parque e de uma Usina de Hidrogênio Verde, ambas no Litoral Sul gaúcho.

CRÉDITO: Divulgação