Litoral Norte conhece suas representantes na final do Novo Garota RS

OSÓRIO – No último sábado (6), o ginásio da Vila Olímpica recebeu a Seletiva do Litoral Norte do concurso de beleza Nova Garota Rio Grande do Sul. O evento contou com a presença de autoridades locais e um júri especializado, que contou com a assessora de Esportes da cidade, Cida Santos. Também esteve presente a Nova Garota RS 2022, Isadora Roth.

Ao todo, 26 candidatas participaram da disputa, sendo 11 delas selecionadas para a grande final. Entre elas, estão três candidatas da cidade: Clara Messagi (Osório), que conquistou o prêmio de Melhor e Maior Torcida, além de Kauane Webber (Atlântida Sul) e Larissa Costa (Palmital). As demais representantes da região são: Ana Luiza Flores de Morrinhos do Sul (Melhor Campanha de arrecadação de alimentos e agasalhos), Ana Paula Malta de Imbé (Melhor Ação Social), Bianca Barrufi de Tramandaí, Dariani Martins de Oásis (Tramandaí), Francielle Chaitter de Xangri-lá, Jhulia Rocha de Capão da Canoa, Jhully Souza de Tramandaí Sul e Kemelin Seewald de Santo Antônio da Patrulha.

A final do Novo Garota RS acontecerá no início de dezembro, na Lagoa do Marcelino. O evento tem direção de Jaime Luis e coordenação de Débora Monteiro. Ele conta com apoio da prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, além da Assessoria de Esporte e Lazer.