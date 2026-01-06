Litoral Norte apresenta cinco pontos impróprios para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou na última sexta-feira (2), o quarto Boletim de Balneabilidade da Operação Verão Total 2025-2026. O Programa determina se um local está próprio ou impróprio para banho. Ele é executado pela Fepam, com apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

Ao todo, são monitorados 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado, sendo 33 somente no Litoral Norte gaúcho. Na região, as coletas de amostras são feitas pela Gerência Regional do Litoral Norte Fepam (Gerlit)/Balcão Sema, sendo o material enviado para análise microbiológica na Divisão de Laboratórios (Dilab) da Fepam, em Porto Alegre. Já o monitoramento dos demais pontos é realizado com apoio da Corsan e do Sanep.

Dos pontos analisados, 12 foram detectados como impróprios para banho, sendo cinco no Litoral Norte. Essa é a primeira vez que a região registra pontos impróprios para banho nesta edição da Operação Verão. Todos eles ficam em Capão da Canoa, sendo eles: Arroio Teixeira, Balneário de Araçá-Hotel Araçá, Edifícios Aymoré e Yara, além da Praça Azevon. Após a divulgação, foram colocadas placas com a identificação sobre a qualidade da água de cada local monitorado.

RECOMENDAÇÕES PARA OS BANHISTAS

– Entrar na água apenas em local com condição própria para banho;

– Evitar tomar banho nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em saídas de córregos ou rios que afluem nas praias, pois as águas podem estar contaminadas por esgoto doméstico;

– Não tomar banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde.

CRÉDITO: Divulgação