Liberada pesca do camarão na Bacia do Rio Tramandaí

Após muita discussão e debate, o Governo Federal, por meio do Ministério da Pesca e Aquicultura, decidiu por aprovar a liberação da pesca do camarão na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí. A decisão foi publicada na noite de terça-feira (4), em edição Extraordinária do Diário Oficial da União (DOU).

No documento assinado pelos ministros André de Paula (Pesca e Aquicultura) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) consta que a pesca do camarão está liberada na Bacia do Rio Tramandaí de 04 de fevereiro até 21 de junho, data na qual se encerra a safra do camarão. A Bacia está localizada na Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas e conta com uma área de 2.980 quilômetros.

A publicação é um alívio para os pescadores da região, que a semanas vinham cobrando pela liberação do seu trabalho, a qual, normalmente, costuma ocorrer ainda no mês de dezembro. A luta dos trabalhadores teve o reforço dos deputados osorienses Alceu Moreira e Luciano Silveira. Em janeiro, os parlamentares do MDB estiveram reunidos com o ministro De Paula, em Brasília (DF), onde entregaram um ofício reiterando que a atividade é essencial para o sustento da classe.

Deputados Luciano e Alceu durante reunião com o ministro de Pesca e Aquicultura, André de Paula.

Após a publicação, Alceu falou sobre a decisão: “Hoje é dia de nós celebrarmos algo que veio atrasado e, com certeza, poderia ter vindo antes. Uma conquista de toda a comunidade, em especial das famílias pesqueiras, que se mobilizaram para que isso fosse possível. O nosso pescador que vive com extrema dificuldade tem a pesca liberada na Bacia do (Rio) Tramandaí e eu espero que tenham uma grande safra, porque este dinheiro faz falta na mesa do pescador por muitos dias. Estamos juntos nesta grande vitória”, declarou o parlamentar.

Deputado Federal Alceu Moreira.

Os prefeitos de Imbé, Ique Vedovato, e de Tramandaí, Juarezinho Marques, também comemoram a liberação da pesca do camarão. Os comandantes de dois dos municípios mais prejudicados fizeram questão de agradecer o empenho dos deputados Luciano e Alceu na articulação do processo. “Após muita luta, vitória dos nossos pescadores que poderão trabalhar para garantir o seu sustento”, declarou Ique.

Ique Vedovato, prefeito de Imbé.

Já o prefeito de Tramandaí afirmou que a publicação é “uma conquista que garante o retorno ao trabalho de muitos pescadores, assegurando o sustento de suas famílias e fortalecendo a nossa economia local”, ressaltou Juarezinho.

Prefeito de Tramandaí, Juarezinho.

