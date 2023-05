Largo dos Estudantes recebeu ações do Maio Vermelho

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esteve realizando no último sábado (6), no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, diversas ações em alusão ao Maio Vermelho, mês dedicado ao combate e a prevenção do câncer de boca. As pessoas que passaram pelo Largo puderam receber avaliações odontológicas. Também foram distribuídos panfletos com orientações de prevenção da doença.

Presente na ação, o secretário de Saúde Danjo Renê ressaltou a importância da realização de iniciativas que busquem melhorar a qualidade de vida do cidadão. “Levar essas ações e informações à população, junto de atividades alusivas, é muito importante, pois, o cuidado e a prevenção são essenciais para o bem-estar de toda a população”, declarou o secretário Danjo.